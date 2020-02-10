Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı - Son Dakika Ekonomi

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

6 saat önce

Adana'da ilk kez düzenlenen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldığı belirtildi.

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı, System.String[]

Adana'da ilk kez düzenlenen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldığı belirtildi.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, 5-8 Şubat'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın 34 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyetini sektörün dev üreticileriyle buluşturduğu kaydedildi.

Kadın giyimden erkek ve çocuk giyimine, kumaş çeşitlerine kadar ürünlerin yer aldığı organizasyonda önemli iş bağlantılarının gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, 5 gün süren fuarda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldığı ve 15-20 milyon dolarlık bağlantı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, ilk kez gerçekleştirdikleri Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda Türkiye'nin her bir noktasından sektör ilgilisini ağırladıklarını ifade etti.

Fuara 34 ülkeden ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Gökmen, gelecek yıl çok daha büyük alanda daha fazla katılımcıyla fuarı açacaklarını belirtti.

Adana Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Adana Hazır Giyim Platform Üyesi Birkan Işık da katılımcıların fuardan çok memnun ayrıldıklarını aktardı.

Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Adana Hazır Giyim Platformu Üyesi Erdem Şen de Çukurova'nın tekstil ve hazır giyim sektöründe çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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