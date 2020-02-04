"Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı" yarın kapılarını açıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı' yarın kapılarını açıyor - Son Dakika Ekonomi

"Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı" yarın kapılarını açıyor

6 saat önce

Adana'da, Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, Almanya, Irak, Filistin, Lübnan, Hollanda, Ürdün, Umman başta olmak üzere 22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyetinin katılımıyla yarın kapılarını açacak.

Adana'da, Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, Almanya, Irak, Filistin, Lübnan, Hollanda, Ürdün, Umman başta olmak üzere 22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyetinin katılımıyla yarın kapılarını açacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Çukurova yöresinin, tekstil ve hammaddeleri ile konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe yurt içi ve dışında önemli bir konumda yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda bölgede önemli bir potansiyele sahip olan sektörü daha ileri bir konuma taşımak için TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5-8 Şubat'ta Adana Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın düzenleneceği kaydedildi.

Adana'da ilk kez açılacak, sektörün tüm profesyonellerini katılımcılarıyla buluşturmayı hedefleyen fuarda, 2020 ilkbahar-yaz sezonu koleksiyonlarının yanı sıra pijama, iç çamaşırı, kot, tekstil makinaları ve kumaş sektörünün tek çatı altında yer alacağı ifade edildi.

Almanya, Irak, Filistin, Lübnan, Hollanda, Ürdün, Umman başta olmak üzere 22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyetinin yer alacağı fuarda firmaların iş bağlantıları sağlayabileceği belirtildi.

Çukurova, Almanya, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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