Çukurova Üniversitesi "28. Bahar Şenliği" başladı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 28. Bahar Şenliği çeşitli etkinliklerle başladı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan şenlikte daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Rektör Tuncel, yerleşkede gerçekleştirilen şenliğin açılış konuşmasında üniversitelerde akademik yönden gelişmenin yanında sosyal ve kültürel yönden gelişmenin de önemli olduğunu ifade etti.

Şenlik korteji geçişi yapılan etkinlikte akrobasi, jimnastik ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, Sarıçam Belediye Başkan Yardımcısı Ragıp Bekaroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

28. Bahar Şenliği 25 Mayıs'ta sona erecek.