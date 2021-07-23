Üniversiteler arası League of Legends, VALORANT ve Wild Rift eğlence turnuvaları başlıyor! Kampüs Elçileri Programı kapsamında bu yıl ikincisinin düzenlendiği Kampüs Kapışmaları 26 Temmuz 2021'de Üniversiteler arası League of Legends turnuvası ile açılışı yapacak. Ardından 9 Ağustos 2021 tarihinde VALORANT ve 16 Ağustos 2021 tarihinde de Wild Rift turnuvası olacak.
Turnuva Ödülleri:
Takım: 5 x 300 TL'lik hediye çeki
Takım: 5 x 200 TL'lik hediye çeki
Takım: 5 x 100 TL'lik hediye çeki
Turnuva Ödülleri:
Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki
Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki
Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki
Turnuva Ödülleri:
Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki
Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki
Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki
Son Dakika › Gamegar › Çukurova Üniversitesi Espor LoL, VALORANT ve Wild Rift turnuvası düzenliyor - Son Dakika