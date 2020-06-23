Çukurova Üniversitesi hindi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi hindi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor

Çukurova Üniversitesi, hindi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve etinin tüketiminin yaygınlaştırılması için proje yürütüyor.

Çukurova Üniversitesi, hindi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve etinin tüketiminin yaygınlaştırılması için proje yürütüyor.

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi

Genellikle yılbaşında rağbet gören hindi eti tüketiminin sürekli hale gelmesi ve yetiştiriciliğinin arttırılması için üniversite bünyesinde çalışma yapılıyor.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakütlesi Zootekni Bölümü tarafından geliştirilen "Kanatlı Sektörünün Canlandırılması" projesi çerçevesinde yetiştirilen hindiler, küçük üreticilere veriliyor.

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikail Baylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatlı üretimi denildiği zaman akla sadece tavukçuluğun geldiğini belirterek, Türkiye'de tavuk eti dışındaki diğer kanatlıların üretim oranının sadece yüzde 5'lerde, hindide bu oranın yüzde 2,5 civarında olduğunu kaydetti.

Baylan, Avrupa ülkelerinde kişi başına hindi eti tüketiminin 8-10 kilo civarında olduğunu, Türkiye'de ise yıllık tüketiminin sadece 600 gram civarında kaldığını aktardı.

Türkiye'de hindinin sadece yılbaşında hatırlandığını vurgulayan Baylan, tüketiminin ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Baylan, hindi etinin besin değerinin kırmızı et ve tavuğa göre daha yüksek olduğunu, yağ oranının düşüklüğü ve liflerinin azlığıyla daha kolay sindirilebildiğini dile getirdi.

Üniversitede yürüttükleri projeyle bronz cinsi hindileri damızlık olarak kullanarak çoğaltmaya çalıştıklarını aktaran Baylan, bu kapsamda haftada 300 civarında hindi palazı çıkışı elde ettiklerini söyledi.

"Hindi ciddi bir alternatif"

Hindilerin bir kısmını kendilerine damızlık olarak ayırdıklarını, diğerlerini de yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması için üreticilere satışını yaptıklarını anlatan Baylan, şöyle devam etti:

"Hindiler hem tavukçuluğa hem de kırmızı ete ciddi bir alternatif. Çalışmayla temel amacımız iyi, kaliteli bir damızlık üretmek. Küçük üreticilere alternatif yetiştirme sistemlerinde iyi kaliteli hayvanlar vererek onları desteklemek. Hindinin sadece yılbaşında tüketilen bir et değil, yıl içerisinde rağbet gören bir dağılıma ulaşması lazım. Yapmış olduğumuz araştırmayla eğer hindinin yumurta verimini ve canlı ağırlıklarını daha fazla arttırabilirsek sadece yılbaşına değil yıl içerisine de bunu yayabiliriz."

Baylan, hindinin çekirge ve yabancı ot mücadelesinde de kullanıldığını, bu özelliğinden dolayı organik üretime de faydalı bir hayvan olduğunu sözlerine ekledi.

Çukurova Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çukurova Üniversitesi hindi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 17:40 ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 09:50 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova Üniversitesi hindi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]