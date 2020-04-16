Çukurova Üniversitesi'nde umut veren koronavirüs çalışması - Son Dakika
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Çukurova Üniversitesi'nde umut veren koronavirüs çalışması

6 saat önce

ÇUKUROVA Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için 2,5 aydır yoğun şekilde çalışan 8 bilim insanı, hastalığın tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardı.

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ÇUKUROVA Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için 2,5 aydır yoğun şekilde çalışan 8 bilim insanı, hastalığın tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardı. Bilim insanları, elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkanını ortadan kaldırdığını tespit etmelerinin ardından hayvan deneylerine başlayarak, hızla çözüm bulmayı hedefliyor.

Çukurova Üniversitesi'ndeki Eğitim, Veteriner, Su Ürünleri, Fen Edebiyat ve Tıp Fakültelerinde görevli Prof. Dr. Osman Gülnaz, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez Yandım, Prof. Dr. Sadık Dinçer, Kimya Mühendisi İbrahim Süslü, Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu, Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Nazrin Murguzova'dan oluşan 8 kişilik araştırma ekibi 2,5 aydır aralıksız sürdürdükleri çalışmalarının ilk sonucunu aldı. Yeni tip koronavirus (Covid-19) hastalığının tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başaran Çukurova Üniversiteli bilim insanları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı ziyaret ederek çalışmaların detayları hakkında bilgi verdi.

Rektör Kibar, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını başladığından bu yana bilimsel çalışmalara yoğunluk verildiğini, Çukurova Üniversitesi'nde de bu anlamda yoğun çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Kamuoyunda açıklandığı üzere Covid-19 virüsü solunum hücrelerindeki Anjiyotensin-Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) isimli reseptörlere bağlanarak hücre içine nüfuz etmekte, böylece akciğerlerde bilinen aktivitelerini göstermektedir. Bilim insanlarımızın geliştirdikleri bu yeni etken madde, virüsün kendini çoğaltması aşamasında kullandığı replikasyon enzimlerinin çalışmasını engelleyerek aktivitesini göstermektedir."

HAYVAN DENEYLERİ BAŞLAYACAK

Bugüne kadar yapılan laboratuvar ortamı deneylerinde, üretilen bu molekülün replikasyon enzimlerini engelleyecek aktivitede olduğunu gösteren ön çalışma sonuçları elde edildiğini anlatan Rektör Kibar, "Elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkanını ortadan kaldırdığı laboratuvar ortamı koşullarında tespit edilmiş ve bu çalışmalar gelecek için umut vadetmektedir. Gelinen noktada Covid-19 ile mücadelede bu molekülün kullanılabileceğini öngören Çukurova Üniversitesi bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak in-vivo güvenlik ve etkinlik çalışmaları ile hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedeflemektedirler" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:22 Kaynak: DHA

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