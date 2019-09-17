Çukurova Üniversitesi'nde yeni akademik yıl açılış töreni

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) akademik yıl açılış töreni düzenlendi.

Vali Vekili Mustafa Aydın, Mithat Özsan Amfisi'ndeki törende, ülkeleri ve toplumları aklın ve bilimin ışığında aydınlatan üniversitelerin kentin de sosyal ve kültürel ortamının, ekonomisinin odak noktası olduğunu söyledi.

Ülkenin ve milletin vizyon projelerine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda üniversiteye gereken desteği vermeyi sürdüreceklerini belirten Aydın, yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da 2019-2020 egˆitim-ögˆretim yılına 11 bin 603'ü ön lisans, 34 bin 848'i lisans ve 6 bin 849'u ise lisansüstü olmak üzere 53 bin 300 kayıtlı ögˆrenci ile bas¸ladıklarını kaydetti.

Üniversitelerinde 18 fakülte, 3 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında 86 lisans programı, 11 meslek yüksekokulunda ise 85 ön lisans programı bulunduğunu aktaran Kibar, şöyle devam etti:

"Çukurova Üniversitesi, geçtigˆimiz 46 yılda 180 bine ulas¸an mezunu, bugün için 2 bin 200'e yaklas¸an akademik kadrosu ve 2 bin 250'ye varan idari personeli ile çagˆdas¸ Türkiye'nin gelis¸im sürecine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Üniversitemiz ögˆrencilerine sundugˆu olanaklarıyla, bölge ülkelerin ögˆrencileri açısından da çok önemli bir çekim merkezi haline gelmis¸tir. Ögˆrencilerimizin 2 bin 247'si 99 farklı ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası ögˆrenci olup bu ögˆrencilerimizin oranı yüzde 4'e çıkmıs¸tır. Yapacagˆımız çalıs¸malarla uluslararası ögˆrenci sayımızı yüzde 5'in üzerine çıkararak misyon farklılas¸ması ve ihtisaslas¸ma hedefimiz kapsamında, YÖK tarafından üniversitemize verilen 'Aras¸tırma Üniversitesi' kimligˆimiz yanında, 'Uluslararası Üniversite' kimligˆimizi de pekis¸tirmeye çalışıyoruz."

Törende, ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Daha sonra ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akın, "Ar-Ge'den Yüksek Katma Değerli Ürüne Geçiş Süreçleri: MEMS Teknolojisindeki Deneyim" konulu ilk dersi verdi.