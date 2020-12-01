Çukurova Üniversitesi'nden 8 bilim insanı, en başarılılar listesinde - Son Dakika

ÇUKUROVA Üniversitesi'nden 8 bilim insanının, Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen çalışma sonucunda 'Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları' listesinde yer aldığı bildirildi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özoğul, gıda bilimi dalında 477'nci sırada yer aldı. Prof. Dr. Fatih Özoğul, ilk 100'e girmeyi planladığını belirterek, başarının tesadüf olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Fatih Özoğul, yaptıkları araştırma ve çalışmaların boşuna olmadığını görmenin kendisini sevindirdiğini belirtti.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Loannidis tarafından yönetilen bir araştırma ekibince yayınlanan, standart atıf göstergeleri temelinde 8 milyon araştırma görevlisinin içerisinden dünyanın en iyi 159 bin 684 bilim insanını kapsayan yüzde 2'lik bir veri tabanı oluşturuldu. Bu veri tabanına Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Üner Tan, Prof. Dr. Fatih Özoğul, Prof. Dr. Hakan Özkan, Prof. Dr. Mustafa Canlı, Prof. Dr. Gülfeza Kardaş, Prof. Dr. İlyas Eker, Prof. Dr. Mehmet Bilgili ve Prof. Dr. Oktay Bayat sıralamaya girdi.