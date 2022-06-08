Çukurova Üniversitesi öğrencileri biyolojik çeşitliliği gözlemledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çukurova Üniversitesi öğrencileri biyolojik çeşitliliği gözlemledi

08.06.2022 11:45
Çukurova Üniversitesi öğrencileri biyolojik çeşitliliği gözlemledi

Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, ders kapsamında kamp kurdu.

Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, ders kapsamında kamp kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan'ın arazi kamp teknikleri dersi kapsamında öğrenciler Aladağlar Milli Parkı'nda saha incelemelerinde bulundu.

Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü uzmanlarının da katıldığı kampta öğrenciler, biyolojik çeşitliliği de inceledi.

YORUMLAR
500
Hem sağlık alanında çalışıyor hem de sporcu kimlikleriyle boy gösteriyorlar Hem sağlık alanında çalışıyor hem de sporcu kimlikleriyle boy gösteriyorlar Türkiye'nin pediatri uzmanları Adana'da buluştu Türkiye'nin pediatri uzmanları Adana'da buluştu
Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova Üniversitesi öğrencileri biyolojik çeşitliliği gözlemledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:58:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çukurova Üniversitesi öğrencileri biyolojik çeşitliliği gözlemledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement