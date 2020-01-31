Çukurova Üniversitesi, Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası aldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Çukurova Üniversitesi, Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası aldı - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi, Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası aldı

6 saat önce

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Avrupa Pediatri Akademisi'nden Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası aldı.

Çukurova Üniversitesi, Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası aldı, System.String[]

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Avrupa Pediatri Akademisi'nden Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası aldı.

Avrupa Pediatri Akademisi ve Türk delegelerin yaptığı değerlendirmelerle, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı'nda verilen uzmanlık eğitiminin Avrupa düzeyinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası'nın verilmesine karar verildi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı ile Akreditasyon Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülay Sezgin, belgeyi almak üzere Brüksel'e giderek, Avrupa Pediatri Akademisi toplantısına katıldı.

Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu, Çukurova Üniversitesi Hipokrat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törende konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı, 48 yıllık geçmişe sahip olan Çukurova Pediatri'ye katkı sunanlara teşekkür ederek, "Uzmanlık eğitiminde temel yaklaşımımız, eğitimlerini tamamladıklarında sorumlu oldukları pediatrik hastalara en iyi hizmeti vermelerini sağlamak için en iyi ve kaliteli uzmanlık eğitiminlerini almalarını sağlamaktır. Bu düşünceyle verdiğimiz eğitimin en iyi olması için yıllardır çalışmaktayız" dedi. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise eğitimin kalitesinde ve ölçümünde akreditasyonun çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Akreditasyon, bir kurumun güvenirliliğini ve tanınmasını sağlayan bir kalite sistemidir. Dolayısıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalımızın verdiği uzmanlık eğitiminin akredite edilmesinin büyük gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
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