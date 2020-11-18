Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'den ailelere çocuklarıyla yargısız iletişim kurmaları önerisi Açıklaması - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'den ailelere çocuklarıyla yargısız iletişim kurmaları önerisi Açıklaması

18.11.2020 11:15
Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'den ailelere çocuklarıyla yargısız iletişim kurmaları önerisi Açıklaması, System.String[]

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, çocuk yetiştirmede ailelerin, çocuklarıyla, onların gün içinde yaşadıklarını yargılamadan konuşmalarının önem taşıdığını söyledi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, çocuk yetiştirmede ailelerin, çocuklarıyla, onların gün içinde yaşadıklarını yargılamadan konuşmalarının önem taşıdığını söyledi.

Lise eğitimini Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tamamladıktan sonra ÇÜ Tıp Fakültesini bitiren Tuncel, yetersiz derecede İngilizce bilmesine rağmen araştırma yapma tutkusuyla ABD'ye gitti.

ABD'de önce Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan, ardından Teksas Tech Üniversitesi Tıp Fakültesine Nefroloji Anabilim Dalı Başkanlığını yapan Tuncel, bu süre içinde dalında mükemmel olduğu düşünülen öğretim üyelerini onurlandırmak için verilen prestijli bir ödül kazandı.

ABD'de uzun yıllar yaşayan Tuncel, 14 Ağustos'ta mezun olduğu ÇÜ Rektörlüğüne atandı.

Tuncel, Kadirli ilçesinden ABD'ye, oradan tekrar ÇÜ'ye uzanan yaşamında ve kariyerinde karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelirken yaşadığı tecrübelerini çocuklar ve aileleriyle paylaşmak üzere AA muhabirine anlattı.

60 bin nüfuslu bir ilçeden ABD'ye gittiğini ifade eden Tuncel, "Yeterli dil bilmeden ABD'ye gittim. Orada önemli noktalara gelebildim. Bence her şey mümkün. Sadece çalışmak, gayret etmek ve vazgeçmemek gerek." dedi.

Engeller ve güçlüklerin hayatın gerçekleri olduğunu ifade eden Tuncel, özgüven, mücadele azmi ve sabrın güçlükleri aşmanın ilk şartı olduğunu belirterek, "Kendi kendime her zaman şunu söylemişimdir. 'Eğer mücadeleden vazgeçmezsen her güçlük bir gün geride kalacaktır.' Bu yüzden ne zaman bir olumsuzlukla karşılaşsam kendimi demoralize edip hiçbir şey yapma gücü bulamamaktansa olumlu bir çıkarım yapmaya gayret edip, kendimi motive etmeye çalışırım. Cesaretten bahsetmeden geçemeyeceğim Çünkü cesaret başarı için çok çok önemli bir unsur. "

"Kararlar karşılıklı saygı çerçevesinde mütalaa edilmeli"

Tuncel, kız çocukları için özgüvenin çok önemli olduğunu belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarının özgüven duygusuna zarar verecek söylemlerden kaçınmalarını isteyen Tuncel, şunları söyledi:

"Aileler, muhakkak çocuklarına onların düşüncelerine önem verdikleri ve kararlarına saygı duyduklarını küçük yaştan itibaren göstermeli. Kararlar karşılıklı saygı çerçevesinde mütalaa edilmeli ve çocuklara sorumluluk duygusu da erken yaşta tanıtılmalı. Ayrıca çocuklarla kaliteli zaman geçirmeye son derece önem vermek gerekiyor. Anne ve babalar, çocukları yargılamayan bir yaklaşımla o gün geçirdikleri günle ilgili konuşmaya teşvik etmeli ki çocuk anne babayla konuşarak kendini rahat hissetsin."

Sokakta futbol oynadı

Tuncel, kendi hayatında da olduğu gibi çocuklara çok küçük yaştan itibaren cinsiyet ayrımı duygusu verilmemesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Erkek kardeşleri ve onların arkadaşlarıyla sokakta futbol oynayarak büyüdüğünü belirten Tuncel, "Babam bana, kendimi erkek kardeşlerimden farkım olduğunu hiç hissettirmedi. Bu benim hayattaki gidişatımda, kendime güvenimde çok önemli rol oynadı. Her sorunumu babamla gelir konuşurdum. Ailemizde çok önemli olan şey yalan söylememekti ve benim babacığım her zaman düşüncelerimi hiç yargılamadan dinlerdi." dedi.

"Diplomanız hep sizinle kalacaktır"

Tuncel, başarılı bir okul hayatı, iyi bir eğitimin hem kız hem erkek çocukları için önemine değinerek, "Ama son olarak sevgili kızlarımıza şunu söylemek istiyorum. Her şey bir gün bitebilir, ama diplomanız hep sizinle kalacaktır. ve sizin garantinizdir. Bunu lütfen hiç unutmayın. " diye konuştu.

Tuncel, başarılı birey yetiştirmede aile desteğinin de çok önemli olduğunu belirterek, "En büyük desteği ailemden gördüm. Annem babam zaman zaman oğluma bakmak için ABD'ye geldiler. Dil de bilmiyorlardı. Annem hala 'uzun çalışma saatleri sonrası eve yorgun argın gelip tıp makaleleri okurken kanepede sızıp kaldığım zamanları' hatırlar." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çukurova Üniversitesi, Meryem Tuncel, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'den ailelere çocuklarıyla yargısız iletişim kurmaları önerisi Açıklaması - Son Dakika


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