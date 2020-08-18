Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çukurova Üniversitesi'ne (ÇÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel, görevine başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde ÇÜ Rektörü Tuncel'e cübbesini eski rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar giydirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, görev süresi dolan Prof. Dr. Mustafa Kibar'a ve ekibine teşekkür ederek, 47 yıllık geçmişiyle ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atan Çukurova Üniversitesi'ni daha ileri noktalara taşımak için tüm güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Kibar da ülkenin en köklü ve prestijli üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi'nde sekiz yıldır büyük bir onur ve gururla rektörlük görevini tamamladığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.