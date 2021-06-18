Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, mezun olduğu liseyi ziyaret etti - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Osmaniye'de mezun olduğu Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Burada okulun ziyaret defterine duygularını yazan Tuncel, daha sonra okuduğu sınıfı gezdi.

Ziyaret anısına Tuncel'e plaket ve ortaokul diplomasının bir örneği hediye edildi.

Tuncel'e ziyaretinde Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık da eşlik etti.