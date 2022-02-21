Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel, akademisyenlerle bir araya geldi - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, üniversitede görev yapan akademisyenlerle toplantı yaptı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin eğitim kalitesinin arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Tuncel, akademisyenlere araştırma, geliştirme projeleri ve yayınlarının kalitesinin artırılması konusunda yönetim olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA
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