Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'den, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'den, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
06.04.2021 14:53
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, üniversitenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde bildiriyi kınadı.
Paylaşımında Tuncel, "Devletimize, demokrasiye ve demokratik hukuk devleti ilkesine bağlılığımız ve milli iradeye saygımız sonsuzdur." ifadesini kullandı.
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