Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşun 50. yılı anısına fidan dikildi - Son Dakika
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşun 50. yılı anısına fidan dikildi

12.04.2022 15:05
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşun 50. yılı anısına fidan dikildi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesinin kuruluşun 50. yılı anısına 300 fidan dikildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesinin kuruluşun 50. yılı anısına 300 fidan dikildi.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Kongre Merkezi civarında Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in de katılımıyla, fakültenin kuruluşunun 50. yılında bu sene mezun olacak öğrenciler çeşitli cinslerden 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Tuncel, ÇÜ'nün bünyesinde barındırdığı bitki türleriyle " Türkiye'nin yeşili en bol" kampüsüne sahip olduğunu belirterek, "Şehrimizin kentsel gelişim hızı ve betonlaşma süreci göz önüne alındığında kampüs alanımızın bu yeşil bitki dokusu, gelecekte şehrimizin de akciğerleri olacak. Bunun için yeşil alanlarımızı daha fazla artırmalı ve onların gelişim sürecini hep birlikte yakından takip ederek yaşamalarını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü de bu yıl mezun olacak öğrencilerinin fakültelerinin 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesinin bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Genel Sekreter Dr. Mehmet Cingöz, Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Hatice Canataroğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.???????

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Çukurova Üniversitesi, Meryem Tuncel, Kongre, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşun 50. yılı anısına fidan dikildi - Son Dakika


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