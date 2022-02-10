Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, uygulamalı eğitim veren Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin, araştırma çalışmaları için çok önemli olduğunu belirtti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kafkas da Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin bütçe gelir gider durumunu ve 2022 hedeflerini anlattı.