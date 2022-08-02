Çukurova Üniversitesinde "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Çukurova Üniversitesinde "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı düzenlendi

02.08.2022 16:16
Çukurova Üniversitesinde "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı düzenlendi

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ), "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ), "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇÜ Kalite Koordinatörlüğünce Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, sunum yaptı.

Prof. Dr. Muhsin Kar, sunumunda YÖKAK ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de üniversitelerinin 50 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü ve güçlü üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti.

Konferansta, Çukurova Üniversitesi Kalite Elçileri Kulübü Başkanı Vildan Nur Aydoğan ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan da üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Kar daha sonra Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'i makamında ziyaret etti.

YÖKAK Uzman Mustafa Çolak'ın da bulunduğu ziyarette Prof. Dr. Tuncel, Kar'a Çukurova Üniversitesinin fiziki altyapısı, eğitim kadrosu ve projeleri hakkında bilgi verdi.???????

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Kaynak: AA

Meryem Tuncel, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova Üniversitesinde 'Yükseköğretimde Kalite Güvencesi' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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