ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de üniversitelerinin 50 yıllık geçmişiyle Türkiye 'nin en köklü ve güçlü üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti.

Çukurova Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇÜ Kalite Koordinatörlüğünce Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, sunum yaptı.

Kaynak: AA

Meryem Tuncel, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çukurova Üniversitesinde 'Yükseköğretimde Kalite Güvencesi' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.