Çukurova'ya hayat veren sulama kanalları çöplüğe döndü - Son Dakika
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Çukurova'ya hayat veren sulama kanalları çöplüğe döndü

6 saat önce

Adana'da kenti adeta örümcek ağı gibi ören ve Çukurova'ya hayat veren sulama kanalları, suların kesilmesiyle adeta çöplüğe döndü.

Çukurova'ya hayat veren sulama kanalları çöplüğe döndü, System.String[]

Adana'da kenti adeta örümcek ağı gibi ören ve Çukurova'ya hayat veren sulama kanalları, suların kesilmesiyle adeta çöplüğe döndü. Kanallarda temizlik yapılmadığı içinde çöplerin yaydığı koku, halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

Çukurova'nın bereketli topraklarına can suyu veren sulama kanalları, kente kattığı görsel bir güzellik de katıyor. Mavi Bulvar ve Kıyıboyu Caddeleri de kanalların etrafındaki en kalabalık yerleşim yerlerinden ikisi.

Kış mevsimi nedeniyle suyu kesilen ve boş kalan kanallar, bilinçsiz vatandaşların her türden çöpünü atmasıyla, adeta kent çöplüğüne dönüştü. Farelerin gezdiği, sebze, meyve, oyuncak, plastik şişe ve lastik gibi çöplerin atıldığı sulama kanalları, temizlenmediği içinde kötü koku ve görüntüye görüntüye neden oluyor.

FARELER GEZİYOR

Çevre esnafından Ali Kaya, sulama kanalının hafta sonu daha çok kirlendiğini belirterek, "Pazarcılar bütün meyve ve sebzeleri döküyor buraya. Fareler geziyor. Çok kötü kokuyor. Pazarcılar ürünleri atmayıp poşete koysalar daha iyi olur. Yetkililer bence pazarcıları ikaz etmeli" diye konuştu.

KÖTÜ KOKUYOR

Ramazan Özet isimli vatandaş da, kötü koku nedeniyle evlerinde rahatça oturamadıklarını belirterek, "Buraya özellikle pazar günleri pislik atılıyor. Herkes pisliğini atınca burası kokuyor. İnsanlar burada yüzüyor ve hastalık kapıyor. Yetkililer temizlik yapsa iyi olur. Çok kötü kokuyor. Sinek geliyor hep. Hamamböceği ve fareler eve dadandı resmen" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş yapan Bahattin Çelik de, "Burası çok kötü. Fareler ve her türlü pislik var. İnsanlarımız bu kanalın kenarından kokusundan dolayı geçemiyor. Yetkililerden burayla ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Mavi Bulvar, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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