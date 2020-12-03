Çukurovada Pamuk hasadı zamanı

Iğdır'da yıllar sonra ilk kez 2017 yılında ekimi yapılan ve bu yıl da Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerinde kiralanan alanlarda ekimi gerçekleştirilen pamuğun hasadına başlandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan pamuk tarlalarında hasat olgunluğuna gelmiş pamuk tarlaları Kaymakam Mustafa Görmüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Eroğlu tarafından gezilerek gerekli incelemeler yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Eroğlu, "Yöremizde pamuk tarımının hak ettiği değeri görebilmesi ve ekim alanlarının arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Hem üretimi, hem de verimi daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bakanlığımız da buna paralel olarak 2020 yılı kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardı. Ayrıca pamuk ekimi yapan çiftçilerimize dekar başına 66 TL Mazot ve Gübre desteği de verilmektedir" dedi. - IĞDIR