Çukurovalı çiftçiler "Tarladaki Bereket Servisi" uygulamasıyla anlık bilgilendirilecek - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Tarladaki Bereket Servisi" uygulamasıyla Çukurovalı çiftçiler hava durumundan ilaçlama önerilerine, sulama miktarından hasat zamanına kadar birçok konuda anlık bilgilendirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin tiyatro salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Uygulamanın, Türkiye'de ilk kez Adana'da hayata geçirileceğini vurgulayan Karalar, "Tarladaki Bereket Servisi"ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hava Afet Erken Uyarı Sistemi ile ürünün zarar görmesinin önüne geçilecek. Çiftçimiz aşırı yağmur, don ve dolu gibi ürünlere zarar verecek doğal felaketleri önceden bilecek ve tedbirini alacak. Çiftçimiz Adana'nın neresinde hangi üründen ne kadar ekiliyor bilecek. Bir yıl patates iyi paraya satıldığında diğer yıl herkes patates eker, bir yıl soğan para yaptığında öteki yıl herkes soğan eker ve arz talep dengesi bozulunca da mal tarlada kalır. Çiftçi, bizim sistemimizle nerede ne ekildiğini, fiyatını, dünya piyasasını görür ve ona göre karar verir. Bilgiye sahip olarak karar veren üreticinin yanılma riski azalır. Bizim uygulamamız Türkiye'de ilk olacak."

Uygulamayla ekim, sulama, gübreleme, ilaçlama, hasat, zararlılarla mücadele, uyarı sistemi ve gelişmiş hava durumu gibi yaklaşık 50 alanda bilgilendirilme yapılacak.