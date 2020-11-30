Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor

30.11.2020 11:57

Türkiye'nin "meyve deposu" olarak adlandırılan Mersin'de, turunçgil hasadında çalışan Çukurovalı kadınlar, kazandıkları parayla ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin "meyve deposu" olarak adlandırılan Mersin'de, turunçgil hasadında çalışan Çukurovalı kadınlar, kazandıkları parayla ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bereketli topraklarıyla Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Mersin'de turunçgil hasadı devam ediyor.

Hasatta önemli rol oynayan Çukurovalı kadınlar ise ailelerin geçimine katkıda bulunmak için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yollarını tutuyor.

Erken saatlerde bahçelere gelen kadınlar, merdiven yardımıyla çıktıkları ağaçlardan özenle mandalina topluyor.

Topladıkları mandalinaları küfelere dolduran kadınlar, ürünlerin üzerlerindeki lekeleri de tek tek temizliyor.

Erkek işçilerin yardımıyla kamyonlara yüklenen ürünler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Günlerinin büyük bir bölümünü turunçgil bahçelerinde geçiren kadınlar, 90 lira yevmiyeyle ev ekonomisine katkıda bulunmanın gurunu yaşıyor.

"Evde kaldığımızda canımız sıkılır"

İşçilerden 43 yaşındaki Zübeyde Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlerinin büyük kısmının turunçgil bahçelerinde geçtiğini söyledi.

Uzun yıllardır turunçgil hasadına katıldığını anlatan Aslan, ürünün hasadının her aşamasında kadın emeğinin olduğunu ifade etti.

Aslan, hem ev işiyle uğraştıklarını hem de hasada katıldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Buradan kazandığımızla ev ihtiyaçlarını karşılıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz, eşimize yardımcı oluyoruz. Burada eğlenceli bir ortam var. Sadece turunçgil hasadı değil, bölgede yetişen her ürünün hasadına katılıyoruz. Biz 12 ay çalışırız. Evde kaldığımızda canımız sıkılır. Ev ekonomisine katkıda bulunmak, eşimize destek olmak güzel bir şey. Gurur duyuyoruz. Eşimize 'para ver, şunu alacağız' demiyoruz çünkü kendi kazandığımız elimizde oluyor."

İşçilerden 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Havva Koca da sabahın erken saatlerinde kalkıp turunçgil bahçelerine geldiklerini söyledi.

Hasadın zorluğu kadar kolay yönlerinin de bulunduğunu vurgulayan Koca, "Elimizden geleni yapıyoruz. Zorluğu da var kolaylığı da. Burada her şey çaba ve el emeği. Kazancımla eşime ve çocuklarıma destek oluyorum. Bu, gurur verici bir şey. Burası bizim ikinci evimiz gibi. Vaktimizin çoğunluğu burada geçiyor. Huzurluyuz." diye konuştu.

"Çukurova kadını mücadelecidir, yorulmaz"

İşlerden 46 yaşındaki Zehra Fındıklı ise günlerinin, ev ve turunçgil bahçesi arasında yoğun geçtiğini ifade etti.

Hasadın her aşamasında kadınların olduğunu anlatan Fındıklı, "Çukurova kadını mücadelecidir, yorulmaz. Evimiz ve çocuklarımız için sürekli mücadele halindeyiz. Kazandığımla askerdeki oğluma harçlık gönderiyorum. Bir çocuğumu okutuyorum. Evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Başkasına muhtaç olmadığımız için mutluyuz. Emeğimizin karşılığını da alıyoruz çok şükür." diye konuştu.

Annesiyle mandalina toplamaya gelen Neslihan Merve Yılmaz da kendi parasını kazanmanın güzel bir şey olduğunu dile getirdi.

Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor
Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor
Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor
Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor

Bereketli, Türkiye, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika


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