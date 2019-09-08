Çukurovalı kadınların tarhana mesaisi

Kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmez tadı tarhana için Çukurovalı kadınlar imece usulü hazırlıklarına başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde köylü kadınlar, kışın bol tüketilen tarhananın yapımı için imece usulü çalışıyor.

Tarladan toplanan buğday, ilk önce değirmenlerde öğütülüp kabuğundan ayrıldıktan sonra yıkanıyor ve odun ateşinde kaynatılıyor. Bez çuvallar içinde bekletilen yoğurt, çörek otu ve dağ kekiği eklenen kaynamış buğday, daha sonra küçük bezeler halinde evlerin damlarında ve açık alanlara serilerek kurutulmaya bırakılıyor.

Andırın'ın Çığşar Mahallesi'nde kış hazırlıklarını sürdüren Ayşe Erkayıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl eylül aylarında komşularıyla yaptıkları tarhanayı hem çorba hem de kuruyemiş olarak tükettiklerini söyledi.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi tarhananın, şifa kaynağı olduğunu ifade eden Erkayıran, "Buğdayımızı değirmende öğütüyoruz. Dövme buğday olarak bize geri geliyor. Yıkayıp büyük kazanlarda kaynattığımızda buğday, tarhana aşı halini alıyor. Bu aşı da daha önce biriktirdiğimiz yoğurt ve kekiği karıştırdıktan sonra evlerin damına seriyoruz. Kuruttuğumuz tarhana, kış aylarında sofralarımızın baş yiyeceği oluyor. Hasta olanlara iyi geliyor. Bir nevi grip çorbası. Ayrıca cevizle de yiyoruz." diye konuştu.

Kadirli'de yaşayan Kamile Gerekli ise her yıl eylül ve ekim aylarında yaptıkları tarhananın zahmetli yolculuğun ardından sofralara geldiğini belirterek, emeğinin zor, yemesinin çok lezzetli olduğunu ifade etti.