Çullugörece, MASKİ'yle değişimi yaşıyor - Son Dakika
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Çullugörece, MASKİ'yle değişimi yaşıyor

21.03.2022 13:32
Çullugörece, MASKİ'yle değişimi yaşıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesini ziyaret etti.

Mahallede, 14 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilendi. 60 bin metrekarelik üstyapı işinde ise çalışmalar yarılandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin alt ve üstyapı dönüşümüne devam ediyor. Bu kapsamda, Saruhanlı'nın Çullugörece Mahallesinde 14 kilometrelik altyapı dönüşümü tamamlandı. 60 bin metrekarelik üstyapı işinde ise yarıya gelindi. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için mahalleye gitti. Emir, mahallede yeni nesil uzaktan okumalı sayaçları da inceleyerek, yapılan çalışmanın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

"Çok verimli ve güzel bir çalışma oldu"

Mahalle sakini Cihat Dinç, "Valla hizmetler çok iyi oluyor. Temiz ve sağlıklı oluyor. Cengiz Başkana büyük teşekkür ederiz. Mahallemizin altyapısı bayağı zayıftı. Şu an çok verimli ve güzel bir çalışma oldu" dedi.

"Çullugörece Mahallemizi de sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturuyoruz"

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda Çullugörece Mahallemizi de sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturuyoruz. Altyapı çalışmalarımız tamamlandı. 60 bin metrekarelik üstyapı işimiz de ise 30 bin metrekarelik bölümü noktaladık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yatırım, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çullugörece, MASKİ'yle değişimi yaşıyor - Son Dakika

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