Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisinde romantizm rüzgarı

'Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünde bu sahne çok konuşulacak

Geçtiğimiz bölümde Berk'in hastaneyi ziyareti sırasında Leyla'ya aşkını itiraf ettiği anlara şahit olan Ömer, büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Dizinin yeni bölümünde ise Berk'in sözleri ve Leyla'nın acildeki yoğunluğu sebebiyle Ömer'e ulaşamaması ikili arasındaki eski defterlerin ve tartışmaların yeniden alevlenmesine neden olacak.

Zorlu günün sonunda doktor odasına gelen Ömer, ders çalışırken uyuyakalan Leyla'yı görecek. Ömer'in sevdiği kadının karşısına oturup onu uyurken izlemesi kalplere dokunacak romantik anların yaşanmasına sahne olacak.

Bu özel sahnenin fotoğrafı bölüm afişi olarak dizinin sosyal medya hesabından da yayınlandı. Yeni bölümü merakla bekleyen 'Kasaba Doktoru' izleyicileri bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.

'Kasaba Doktoru' yeni bölümleriyle her cuma TRT 1'de…