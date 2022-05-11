Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı - Son Dakika
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Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı

11.05.2022 09:57
Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beş günlük raporuna göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren yükselişe geçecek ve cuma günü İstanbul'da sıcaklıklar 24 dereceyi aşacak. Yurt genelinde de yaz sıcaklıklarının hissedileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Anadolu'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cumaya kadar günden güne etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ YURT GENELİNDE YAZ SICAKLIKLARI HİSSEDİLECEK

Hava sıcaklıklarında ise hissedilir bir yükseliş yaşanacak, cuma günü yurt genelinde yaz sıcaklıkları hissedilecek.

Meteoroloji güncel hava raporunu paylaştı! Sıcaklıklar artıyor, Türkiye cuma günü yazı yaşayacak

BAZI ŞEHİRLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı - Son Dakika


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