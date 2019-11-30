Son Dakika Haberleri: Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
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Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!

6 saat önce

Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!, System.String[]

Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.


Arka Sokaklar, yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'de Kanal D'de!

Arka Sokaklar Dizisi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:44 
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