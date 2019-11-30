Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
6 saat önce
Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar, yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'de Kanal D'de!
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:44
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