Cuma hutbesi: Şiddet insan onuruyla asla bağdaşmaz - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca camilerde verilecek cuma hutbesi, kadına yönelik şiddete ayrılarak, "Şiddet insan onuruyla asla bağdaşmaz" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesini son günlerde artan ve toplumu derinden yaralayan kadına şiddete ayırdı. Paylaşılan hutbede; İslam'a göre, kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, haysiyeti, iffeti ve şerefinin dokunulmaz olduğu belirtildi. Bu nedenle hiç kimsenin bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kastedemeyeceği belirtilerek, "Maalesef her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz kadınlara yönelik şiddet vicdanlarımızı yaralıyor, yüreklerimizi dağlıyor. Oysaki inancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur. Şiddet, acizliktir, merhametsizliktir, zulümdür. Şiddet, can dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla bağdaşmaz. Hiçbir gerekçe, şiddet için mazeret olamaz. Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal statüsü yoktur. Kimden gelirse gelsin şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez. Rabbimizin gazabı, meleklerin, gök ve yer ehlinin laneti, şiddete yeltenen, Allah'ın dokunulmaz kıldığı canları katleden zalimlerin üzerinedir. Onlar dünyada rezil rüsva olmuşlardır. Ahirette ise varacakları yer ancak cehennemdir" denildi.

'BİZE DÜŞEN İNSAFLI VE VİCDANLI DAVRANMAK'İslam'a göre asıl olanın; şefkat, merhamet ve yaşatmak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şiddet ve merhametsizlik görüntülerinin sık sık ekranlara taşındığı günümüzde bize düşen, her durumda merhameti kuşanmak, insaflı ve vicdanlı davranmaktır. Sevgi ve ülfeti, muhabbet ve şefkati hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmektir. Eşimizi, çocuklarımızı, ailemizi, komşularımızı ve tüm çevremizi elimizden ve dilimizden emin kılmaktır. Şiddeti doğuran, yaygınlaştıran, normal gösteren, şiddete yönlendiren her türlü söylem ve davranışın karşısında durmaktır. Şiddetin ortadan kalkması, insan onurunun korunması için var gücümüzle gayret etmektir. Şiddete yeltenmek bir yana, gönül kırmanın dahi Kabe'yi yıkmaktan daha büyük bir vebal olduğunu asla unutmamaktır. Karıncayı dahi incitmekten sakınan bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim hatırda tutmaktır."