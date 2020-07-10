Cuma hutbesinde "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Cuma hutbesinde "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" vurgusu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "15 Temmuz gecesi, Cenabıhakk'ın yardımıyla aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "15 Temmuz gecesi, Cenabıhakk'ın yardımıyla aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı." ifadesine yer verildi.

"15 Temmuz ve Birlik Ruhu" başlıklı cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Hac suresinin 38. ayetinde, Allah'ın iman edenleri koruduğunun, hiçbir haini ve nankörü sevmediğinin belirtildiği aktarıldı.

Hazreti Muhammed'in "Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslüman'ın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır." hadis-i şerifinin anımsatıldığı hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizin ağır bir ihanete, vatanımızın hain bir işgal girişimine uğramasının üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz gecesi, Cenabıhakk'ın yardımıyla aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur, 'Onlara 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın.' denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz.' derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler.' İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz'da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dini bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Allah'a olan bağlılığımızı, Resulullah'a olan muhabbetimizi, sadakamızı, kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice değerlerimizi istismar etmiştir. Göz bebeğimiz olan gençlerimizi sinsi planlarla ana babasına ve milletine düşman hale getirmiştir. Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır."

Allah Resulü'nün "Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz." uyarısında bulunduğu belirtilen hutbede, bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olunması, milli ve manevi değerleri istismar etmeye çalışanlara asla fırsat verilmemesi gerektiği kaydedildi.

Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, Hazreti Muhammed'in örnekliğinin hayata istikamet vereceği bildirilen hutbede, "Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Hutbeyi bitirirken geçmişten günümüze vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz.Muhammed, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cuma hutbesinde '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' vurgusu Açıklaması - Son Dakika
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