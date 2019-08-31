Cuma hutbesinde Atatürk anılmadı: Camide arbede, sosyal medyada tepki; haram olsun
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı için verilen cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmemesi nedeniyle camide çıkan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı için verilen cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmemesi nedeniyle camide çıkan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Diyanet'in 30 Ağustos cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk'ü anmamasını eleştiren kullanıcılar "haram olsun" etiketiyle Diyanet'e ayrılan bütçe için kullanılan vergilerini "helal etmediklerini" belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:08
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