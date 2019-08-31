Son Dakika Haberleri: Cuma hutbesinde Atatürk anılmadı: Camide arbede, sosyal medyada tepki; haram olsun
Son Dakika Dünya Haber

Cuma hutbesinde Atatürk anılmadı: Camide arbede, sosyal medyada tepki; haram olsun

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı için verilen cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmemesi nedeniyle camide çıkan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Cuma hutbesinde Atatürk anılmadı: Camide arbede, sosyal medyada tepki; haram olsun, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı için verilen cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmemesi nedeniyle camide çıkan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.


Diyanet'in 30 Ağustos cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk'ü anmamasını eleştiren kullanıcılar "haram olsun" etiketiyle Diyanet'e ayrılan bütçe için kullanılan vergilerini "helal etmediklerini" belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Niğde 250 bin vida ile guinness rekorlar kitabına giren atatürk portresi anıtkabir'e hediye edilecek
Eski MHP'li vekil paylaştı: Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adı anılmayınca tartışma çıktı Şov yıldızı Kim Kardashian'ın mayolu fotoğraflarına beğeni yağdı Emre Mor gördüğü kırmızı kart için özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cuma hutbesinde Atatürk anılmadı: Camide arbede, sosyal medyada tepki; haram olsun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]