Cuma hutbesinde "Atatürk" krizi! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti - Son Dakika
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Cuma hutbesinde "Atatürk" krizi! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti

31.10.2022 14:37

Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan imama tepki gösteren vatandaşa cemaatten birkaç kişi müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

28 Ekim Cuma günü cuma namazına giden bir vatandaş, hutbede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması üzerine imama tepki gösterdi.

"İNSANA KULLUK YAPILMAZ"

Hutbeyi bitirmek üzere olan imamı durdurmaya çalışan vatandaş, "Hocam bekle bekle. Kulluk Allah'adır. İnsana kulluk yapılmaz. Cumhuriyet rejimini bize veren insanlara Atatürk ve silah arkadaşlarına sen Cumhuriyet varken başka bir şey söylersen olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Cuma hutbesinde 'Atatürk' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti

"SEN KİMSİN DE KONUŞUYORSUN?"

Yükselen bu sese cemaatten tepki gösterenler oldu. Cemaatten birkaç kişi, "Hutbeye müdahale etme sus. Sen kimsin de konuşuyorsun?" diyerek imamla tartışan vatandaşı uyardı.

"ADIM YORGO DEĞİLSE ONA BAĞLIYIM"

Bunun üzerine şahıs, "Adım Muhammed, Yorgo değilse ona bağlıyım." diyerek kaydı bitirdi. Bu anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem oldu.

YORUMLAR (6)
  • Fahri Kişisel GelişimUzmanı: Hutbe Cuma namazının farzlarındandır. Farz ibadetinde konuşulmaz ve dua edilmez. Namazda okunan sureleri nasıl dinliyorsak hutbeyi de sessizce dinlemek ALLAHın emridir. Hoca dua etse bile amin denmez. Bunu bilmeyen vatandaşımız kötü niyetli olsa da olmasa da bunun öğretilmemesi çok acı bir durum. Cevap Yaz 53 36 Yayından Kaldır
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