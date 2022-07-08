Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, kan donduran cinayet sonrası Türk Tabipleri Birliği ise ülke genelinde 2 günlük grev kararı almıştı. Grev kapsamının dışında kalan acil servis hizmetleri ise hasta bakmaya devam ediyor.

GREV YAPAN SAĞLIKÇILARI HEDEF GÖSTERDİ

Sağlık çalışanlarının başlattığı greve ise bazı kesimlerden eleştiriler yükselirken, Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savundu.

"ÖLDÜRMEZ MİSİN, SEN, DÖVMEZ MİSİN?"

İmam skandal ifadelerinde "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken olay sonra söz konusu imam hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada "08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan Doktorlara/Sağlık Hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KONYA'YA MÜFETTİŞ GÖNDERDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek bir müfettişin Konya'ya gönderildiğini duyurdu. Diyanet'ten yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.