Cuma hutbesinde korona virüs vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cuma hutbesinde korona virüs vurgusu - Son Dakika

Cuma hutbesinde korona virüs vurgusu

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinin bu haftaki konusunu korona virüsü olacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinin bu haftaki konusunu korona virüsü olacak.


Diyanet İşler Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesini Corona virüsü salgınına ayırdı. Hutbede, temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarı yapılırken, camilerde ortak tespih değil şahsi tesbih kullanılması da istedi.


"Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan Koronavirüs'ün de inşallah şifası bulunacaktır" denilen hutbede, şu uyarılar yer aldı:


"Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım.


Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım.


Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım.


Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tesbihimizle tesbihatımızı eda edelim.


Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, on dört gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım.


Belli bir yaşın üzerinde olanlar Koronavirüs'den daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır.


Yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım.


Elbette Rabbimizin bir takdiri vardır. Mümine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedil ve dengelidir." - ERZİNCAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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