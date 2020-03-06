Cuma hutbesinde 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cuma hutbesinde 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika

Cuma hutbesinde 'koronavirüs' uyarısı

6 saat önce

TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Antalya'daki tüm camilerde okunan cuma hutbesinde, koronavirüse dikkat çekilerek, korunmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Cuma hutbesinde 'koronavirüs' uyarısı, System.String[]

TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Antalya'daki tüm camilerde okunan cuma hutbesinde, koronavirüse dikkat çekilerek, korunmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan cuma hutbesinde, temizliğin önemi vurgulandı. Virüs salgınlarına karşı tedbirli olması istenen hutbede, koronavirüse dikkat çekildi. Temizliğin imandan geldiğini belirten, Antalya'daki Meltem Camii'nin imamı Mustafa Akbulut, geçmişte olduğu gibi bugün de salgın hastalıkların yeryüzünde dolaşmaya devam ettiğini hatırlattı. Akbulut, "Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimize şükürler olsun, ülkemizde henüz vakaya rastlanmadı. Ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hepimize sorumluluk düşmektedir. Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla değer verelim. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu su ile yıkayalım. Ellerimiz kirliyken, burnumuza ve ağzımıza dokunmayalım. Bedeninizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken veya öksürürken bir mendille mendil yok ise dirseğimizin içi ile ağzımızı koruyalım. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandıralım" dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:23 Kaynak: DHA
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