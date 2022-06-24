Cuma hutbesinde, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı Açıklaması - Son Dakika
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Cuma hutbesinde, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı Açıklaması

24.06.2022 13:40
Cuma hutbesinde, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz." uyarısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz." uyarısı yapıldı.

"Kurban: Takvaya Ulaşma Arzusu" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Kurbanın, kulun Rabb'ine yakınlaşma çabası, takvaya ulaşma arzusu, ilahi rahmete nail olma gayreti olduğu belirtilen hutbede, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı.

Hutbede, kurbanın şükür ve Allah'ın verdiği sayısız nimetlerin kıymetini bilmek olduğu ifade edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Akıllı, büluğ çağına ermiş, dini ölçülere göre zengin sayılan Müslümanlar, Peygamberimizi örnek alarak kurban keserler. Kurban edilecek hayvan ise İslam'ın emrettiği küçük veya büyükbaş hayvanlardan biri olmalıdır. Kurbanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önemlidir. Kurban edilecek hayvan, Peygamberimizin sünnetiyle tayin edilen yaş şartını taşımalıdır. Satıcının bu şartlara özenle riayet etmesi alıcının da gerekli araştırmayı yapması dini ve ahlaki bir sorumluluktur. Diğer yandan hayvan neslinin devamı için dişi hayvanlar tercih edilmemelidir."

Kurban ibadetinin kurbanlık hayvanın belli günlerde ve kurban niyetiyle usulüne uygun olarak kesilmesiyle eda edildiği vurgulanan hutbede, "Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Kurbanın her şeyden önce bir ibadet olduğu, et alım satımı olmadığı vurgulanan hutbede, "Kurban ibadetini adeta belli kiloda et satışına indirgeyen uygulamalar, bu ibadetin maksadı ve ruhuyla bağdaşmaz. Kesimden önce her bir kurbanlık hayvan ve hissedarları muhakkak belirlenmelidir. Önceden vadedilen kiloyu tamamlamak amacıyla farklı kurbanların etlerini birbirine karıştırmak asla caiz değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kurban ibadetini yerine getirmenin en güzel şeklinin, kişinin kurbanını alma, kesme ve dağıtma gibi her aşamasıyla bizzat ilgilenerek ibadet şuurunu bütün benliğiyle hissetmesi olduğu hatırlatılan hutbede, bununla birlikte güvenilir kişi veya kurumlar üzerinde vekalet yoluyla da kurban ibadetinin eda edilebileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cuma hutbesinde, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı Açıklaması - Son Dakika

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