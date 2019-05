Cuma hutbesinde "trafik kurallarına uyulması" uyarısı

Ramazan Bayramı öncesi ülke genelindeki camilerde olduğu gibi Van'da da cuma hutbesinde vatandaşlar trafik kuralları yönünde uyarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı dolayısıyla kara yollarında trafik yoğunluğunun artması üzerine, ülke genelindeki camilerde okutulan cuma hutbesinde trafik konusuna da değinildi. Bu kapsamda, ülke genelindeki tüm camilerde olduğu gibi Van'daki camilerde okunan hutbede, yola çıkacak vatandaşlara, trafik kurallarına uyulması, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranılması uyarılarında bulunuldu.



Hutbede, şu ifadelere yer verildi.



"Muhterem Müminler! Bayrama kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Birçoğumuz bugünden itibaren bayramı sevdiklerimizle geçirmek için yola çıkacağız. Gidiş ve dönüş yollarındaki yoğunluk her zamankinden daha fazla dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Zira yaşanan trafik kazaları bayram sevincimizi hüzne dönüştürmekte; millet olarak hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk gibi sebeplerle meydana gelen kazalarda nice insanımız, nice kardeşimiz can veriyor. Nice ocaklar sönüyor. Bu noktada bütün kardeşlerimizi trafik kurallarına uymaya, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygılı olmaya davet ediyorum".



"Van için yağmur duası"



Ayriyeten hutbe öncesi verilen vaazda ise yağmur duası okundu. Duada "Ya Rabbi ülkemize hassaten Van ilimize bu bereketli ve faydalı yağmurlarını ihsan et. ya Rabbi rahmet ve yağmurlar vesilesiyle her tarafa akıp giden, her tarafa sirayet eden ekinlerimize, ürünlerimize bol bereketli yağmurlar ihsan eyle. ya Rabbi rahmetinle, indireceğin yağmurlar vesilesiyle bizlere bol bereketli ürünler nasip eyle." diye Allahu tealadan niyazda bulunuldu. - VAN

