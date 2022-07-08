Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen? - Son Dakika
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Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?

08.07.2022 16:00

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Kayalar Camii'nde görevli imamın, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan TTB'yi hedef gösteren Cuma hutbesi sosyal medyada büyük tartışma oluşturdu. Sağlık çalışanlarının başlattığı eylemlerin daha fazla doktorun öldürülmesine neden olacağını savunan imam, "Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin?" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EYLEM BAŞLATTI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kan donduran saldırı sonrası ülke genelinde 2 günlük grev kararı alırken, dün çok sayıda ilde düzenlenen eylemlerde sağlık çalışanlarına şiddetin tırmanmasına tepki gösterilerek, yetkililerden bu konuda harekete geçmeleri rica edildi.

CUMA HUTBESİNDE SKANDAL SÖZLER

Sağlık çalışanlarının başlattığı greve ise bir kesimden tepki yükseldi. Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BU FAZLA DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNİ GETİRİR"

Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savundu.

"BUNA FIRSAT VERMEYELİM, HERKES AKILLI OLSUN"

İmam skandal ifadelerini ise şu şekilde sürdürdü; "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun."

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Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen? - Son Dakika
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