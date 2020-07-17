Cuma hutbesinin konusu "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" oldu - Son Dakika

Cuma hutbesinin konusu "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta Cuma hutbesinin konusunu "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta Cuma hutbesinin konusunu "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" olarak belirledi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinin konusunu "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" olarak açıkladı. Hutbede şu ifadelere yer verildi:


"Muhterem Müslümanlar!


Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız O'na teslim olun. İhlasla boyun eğenleri müjdele.'


Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: 'Ademoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işleyemez.'


Aziz Müminler!


İslam alemi olarak bir Kurban bayramına daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz, sağlık, afiyet ve huzur içinde bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin!


Kıymetli Müslümanlar!


Kurban, Rabbimizin bizlere emir ve lütfettiği, Sevgili Peygamberimizin bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir.


Kurban, kurbiyettir. Rabbimize yakın olma ve rızasına kavuşma çabasıdır. Allah yoluna adanmışlığın, takva ve sadakatin, itaat ve teslimiyetin sembolüdür. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: 'Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. O'na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.'


Değerli Müminler!


Kurban, aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır. Kurban iyiliği yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Kurban, coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa etmektir. Hiç tanımadığımız gönüllere, bayram sevincini taşımaktır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine varmaktır.


Aziz Müslümanlar!


Başkanlığımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte vekalet yoluyla kurban kesim faaliyeti yürütmektedir. 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' şiarıyla aziz milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bir hisse kurban, binlerce dua olarak bizlere geri dönecek inşallah! İmkanı olan kardeşlerimizi bu hayır yarışına katılmaya davet ediyoruz.


Hutbemi, Resul-i Ekrem (s.a.s)'in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: 'Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar dua edin.'" - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cuma hutbesinin konusu 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' oldu - Son Dakika
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