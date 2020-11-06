Cuma hutbesinin konusu: "Mümin Sorumluluk Sahibidir" - Son Dakika

Cuma hutbesinin konusu: "Mümin Sorumluluk Sahibidir"

06.11.2020 11:57
Cuma hutbesinin konusu:

Her hafta cuma namazı öncesi camilerde okunan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Mümin Sorumluluk Sahibidir" oldu.

Her hafta cuma namazı öncesi camilerde okunan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Mümin Sorumluluk Sahibidir" oldu.

81 ilde cuma namazı için saf tutan Müslümanlara anlatılan Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) sözleri ve buyruklarına da yer verilirken, İzmir'deki depremzedeler içinde dualar edildi.

"Cuma hutbesiyle ilgili ayrıntılar"

Yüce Rabbimiz, İslam'ın ilkeleri arasında, her insan için doğuştan kazandığı haklar ve üstlenmesi gereken sorumluluklar belirlemiştir. İmanla başlayan bu sorumluluklara riayet edenleri, dünya ve ahiret mutluluğuyla müjdelemiştir. Mümin olarak bizler, öncelikle kendisine bütün varlığımızı borçlu olduğumuz Yüce Rabbimiz karşısında sorumluluk taşırız. O'na gönülden inanmak, sevgiyle bağlanmak, itaat etmek, emir ve yasaklarına titizlikle riayet etmek müminler olarak en önemli görevimizdir.

Sonra kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. Helal, güzel, doğru, iyi olan ne varsa hayatımıza dahil eder; haramdan, çirkinlikten, yanlış ya da kötü olan her türlü işten uzak durmaya çalışırız. Biliriz ki, Rabbimizin rızası da, O'nun bize emanet ettiği her bir canın huzuru da bizim sorumluluk duygumuzda saklıdır.

Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?" Demek ki, sorumsuz, savruk, ilkesiz, idealsiz bir hayat, insana yakışmaz. Her davranışın, bu dünyada bir sonucu, ahirette de Allah tarafından verilecek bir karşılığı vardır. Namaz kılmak gibi, merhametli olmak da müminin sorumluluğudur. Oruç tutmak gibi, dara düşene el uzatmak da insani ve İslami bir görevdir. Zekat vermek gibi, her işi dürüst ve hilesiz yapmak da bizim kulluk vazifemizdir.

Geçen hafta, güzel İzmir'imizi vuran depremle hepimiz sarsıldık. Yüreklerimizde acı, dillerimizde dua, içimizde umutla hepimiz enkazın başında bekleştik. Rabbimizin inayeti ve devletimizin desteğiyle, milletçe yaralarımızı sarmak için seferber olduk.

Depreme engel olmak elbette mümkün değildir. Ancak unutmayalım ki, tedbir almak ve doğal afetlerin yol açacağı tahribatı en aza indirmek mümince bir sorumluluğun gereğidir. Allah aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza buyursun! Vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Kederli ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin.

Hutbemin sonunda bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki Çarşamba günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" temasıyla ülkemizin dört bir köşesinde belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca yaşadığı ortamı güzelleştirmek isteyen her bir vatandaşımıza Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman İşletme Şefliklerince bedelsiz fidan verilecektir. Bu vesileyle yediden yetmişe bütün cemaatimizi, cennet vatanımızın ağaçlandırılmasına katkı sağlayacak bu etkinliğe davet ediyoruz. - ERZİNCAN

Cuma hutbesinin konusu: Mümin Sorumluluk Sahibidir

Cuma Namazı, İzmir, Cuma, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cuma hutbesinin konusu: 'Mümin Sorumluluk Sahibidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm ABD başkanlık seçiminde oy sayım merkezine saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Bir kişi gözaltında Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir         
11:42
Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi         
11:31
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir         
10:18
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü         
09:24
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 12:07:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cuma hutbesinin konusu: "Mümin Sorumluluk Sahibidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei