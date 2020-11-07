Cuma hutbesinin konusu: "Mümin Sorumluluk Sahibidir" - Son Dakika

Cuma hutbesinin konusu: "Mümin Sorumluluk Sahibidir"

07.11.2020 00:57
Cuma hutbesinin konusu:

Her hafta cuma namazı öncesi camilerde okunan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Mümin Sorumluluk Sahibidir" oldu.

Her hafta cuma namazı öncesi camilerde okunan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Mümin Sorumluluk Sahibidir" oldu.

81 ilde cuma namazı için saf tutan Müslümanlara anlatılan Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) sözleri ve buyruklarına da yer verilirken, İzmir'deki depremzedeler içinde dualar edildi.

"Cuma hutbesiyle ilgili ayrıntılar"

Yüce Rabbimiz, İslam'ın ilkeleri arasında, her insan için doğuştan kazandığı haklar ve üstlenmesi gereken sorumluluklar belirlemiştir. İmanla başlayan bu sorumluluklara riayet edenleri, dünya ve ahiret mutluluğuyla müjdelemiştir. Mümin olarak bizler, öncelikle kendisine bütün varlığımızı borçlu olduğumuz Yüce Rabbimiz karşısında sorumluluk taşırız. O'na gönülden inanmak, sevgiyle bağlanmak, itaat etmek, emir ve yasaklarına titizlikle riayet etmek müminler olarak en önemli görevimizdir.

Sonra kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. Helal, güzel, doğru, iyi olan ne varsa hayatımıza dahil eder; haramdan, çirkinlikten, yanlış ya da kötü olan her türlü işten uzak durmaya çalışırız. Biliriz ki, Rabbimizin rızası da, O'nun bize emanet ettiği her bir canın huzuru da bizim sorumluluk duygumuzda saklıdır.

Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?" Demek ki, sorumsuz, savruk, ilkesiz, idealsiz bir hayat, insana yakışmaz. Her davranışın, bu dünyada bir sonucu, ahirette de Allah tarafından verilecek bir karşılığı vardır. Namaz kılmak gibi, merhametli olmak da müminin sorumluluğudur. Oruç tutmak gibi, dara düşene el uzatmak da insani ve İslami bir görevdir. Zekat vermek gibi, her işi dürüst ve hilesiz yapmak da bizim kulluk vazifemizdir.

Geçen hafta, güzel İzmir'imizi vuran depremle hepimiz sarsıldık. Yüreklerimizde acı, dillerimizde dua, içimizde umutla hepimiz enkazın başında bekleştik. Rabbimizin inayeti ve devletimizin desteğiyle, milletçe yaralarımızı sarmak için seferber olduk.

Depreme engel olmak elbette mümkün değildir. Ancak unutmayalım ki, tedbir almak ve doğal afetlerin yol açacağı tahribatı en aza indirmek mümince bir sorumluluğun gereğidir. Allah aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza buyursun! Vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Kederli ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin.

Hutbemin sonunda bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki Çarşamba günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" temasıyla ülkemizin dört bir köşesinde belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca yaşadığı ortamı güzelleştirmek isteyen her bir vatandaşımıza Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman İşletme Şefliklerince bedelsiz fidan verilecektir. Bu vesileyle yediden yetmişe bütün cemaatimizi, cennet vatanımızın ağaçlandırılmasına katkı sağlayacak bu etkinliğe davet ediyoruz. - BAYBURT

Cuma Namazı, İzmir, Cuma, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cuma hutbesinin konusu: 'Mümin Sorumluluk Sahibidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tarihi seçim ABD halkını ikiye böldü! Trump ve Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti! Anlaşma iptal edildi Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın         
00:09
ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak         
23:57
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın         
22:55
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı         
22:08
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 01:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cuma hutbesinin konusu: "Mümin Sorumluluk Sahibidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei