CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları!

Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları Cuma gününün önemini hatırlatma ve bu özel günün manevi değerini vurgulamak isteyen birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Cuma mesajları birçok önemli değeri vurgulamaktadır ve bu nedenle birçok kişi tarafından sosyal medya platformları üzerinde paylaşılır. İşte Facebook en iyi Cuma mesajları! Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI EN İYİ WHATSAPP, FACEBOOK

Cuma gününün bereketi üzerimize olsun, hayırlı namazlar.

Cuma günü, dualarımızı kabul eden Allah'a daha yakın olduğumuz bir gündür.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

Ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapan müminlerin en akıllısıdır. (ibn Mace, Ziihd, 31) İman dolu cumalarınız olsun.

Cuma namazı için camiye gitmek bir ayrıcalıktır, değerini bilin.

Rabbimiz, dualarımızı Cuma günü kabul etsin.

Cuma gününü ibadetle geçirerek manevi huzura ulaşalım.

Cuma, haftanın en kutsal günüdür, değerini bilmeliyiz.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Bugün dualarımızı eksik etmeyelim, Cuma günü dualarımız kabul olur.

Cuma günü oruç tutmak, sevap kazanmamıza yardımcı olur.

Amel defterimize en güzel amellerin ve hayırların yazılacağı bir gün olması dileğiyle. Selam ve Dua ile Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

Tüm ömrümüz boyunca güzel ameller ve birlikte aynı kubbe altında dua etmeyi nasip etsin Rabbimiz bizlere. Seni ve tüm sevdiklerini bağışlasın, hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma, günahları affedilmek için bir fırsattır.

Cuma günü bol bol salavat getirmeyi unutmayalım.

Cuma namazı, Müslümanlar için büyük bir fırsattır, değerini bilelim.

Dualarımızda başkalarının da iyiliği için dua edelim.

Allahın selamı ve yüceliği üzerine günlerin en hayırlısı ve duaların en çok bugünde arşa yükseldiği Cumanız hayırlı olsun.

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevla'm. Hayırlı Cuma'lar.

Bugün Cuma, sevdiklerimize selam göndermek için güzel bir gün.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Cuma günü, günahlarından arınma ve tövbe etme günüdür.

Cuma namazı, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir.

Cuma günü, cömertlikte bulunmak ve sadaka vermek de çok faziletli bir davranıştır.

Cuma günü, İslam'ın beş şartından biri olan namazı hatırlatır.

Cuma namazı, haftanın stresini atmanın bir yoludur.

Dualarımızda insanlık için barış ve huzur dileyelim.

Cuma günü, Yüce Allah'ın rahmetiyle dolu bir gündür, O'na şükredelim.