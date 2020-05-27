Cuma namazı, cami avlusu ve belirlenen alanlarda kılınacak - Son Dakika

Cuma namazı, cami avlusu ve belirlenen alanlarda kılınacak

Cuma namazı, cami avlusu ve belirlenen alanlarda kılınacak Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak Cami avluları belirlenen noktalarda yapılacak ibadette cemaat kendi seccadelerini getirecek 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar ve...

Cuma namazı, cami avlusu ve belirlenen alanlarda kılınacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak

Cami avluları belirlenen noktalarda yapılacak ibadette cemaat kendi seccadelerini getirecek

65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar ve maskesiz gelenler, alanlara alınmayacak

DİYARBAKIR – İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan camiler, 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak. Diyarbakır'da vatandaşlar, avlular ve belirlenen mekanlarda ibadetlerini sosyal mesafe kuralına dikkat edip maske takarak yerine getirebilecek.

İçişleri Bakanlığı, 'cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi' hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin 29 Mayısta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde namaz kılınacağı belirtildi. Vakit namazlarından öğle ve ikindi namazları cami içerisinde kılınırken cuma namazları belirlenen kriterlere uygun alanlarda kılınacak.

Vatandaşlar maske ve eldiven takacak, sosyal mesafeye uyulacak

Diyarbakır'da 29 Mayıs itibari ile 150'ye yakın cami, pak ve bahçe gibi alanlarda 1 buçuk metre sosyal mesafe kuralına uyularak, vatandaşların kendi seccadesini kendileri tarafından getirme ve maske eldiven takılarak cemaate katılımına izin verilecek. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar alanlara alınmayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, açılan camilerde vakit namazları olan öğle ve ikindi namazının tek kılınacağını söyledi. Karabayır, camilerde farz namazlarının tek kılacağını dile getirerek Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi HZ. Süleyman Cami'sinin ibadete açılmayacağını ifade etti. Karabayır, "Kademeli olarak ilgili Bakanlıklar tarafından normal hayata geri dönülüyor. Bu vesileyle de 29 Mayıs Cuma günü camilerimiz ibadete açılıyor. Ancak vakit namazlarında camiler açık olacak öğlen ve ikindi namazları cemaatle kılınırken sosyal mesafeye dikkat edilerek vatandaşlarımız kendi seccadeler ile gelerek namaz kılabilecek. Kronik hastalıkları olan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı camilere gelmemeleri gerekiyor ve bunu önemle arz ediyoruz. Cuma namazlarımız cami içerisinde kılınmayacak, camilere yakın belirlemiş olduğumuz, Diyarbakır genelinde ilçe ve merkezde 150'ye yakın cami avlusu ve camiye yakın alanlarda alınan tedbirlerle namaz kılınacak. Açılan camiler ve kılınacak namaz yerleri halkımıza duyurulacak. Namaza gelenler yanlarında seccade, maske ve eldivenli olarak gelmeleri gerekir. Namaz sonrası 60 derecelik bir ısıda seccadeler yıkanması gerekir, bizlerde tek kullanımlık seccadeler temin etmeye çalışıyoruz. Namaz kılınacak yerler öğrenilip görevlilerin uyarılarına uyularak namazlarını hemen kılıp kalabalıktan ayrılmaları gerektiğini vurguluyorum" dedi.

İşaretli yerlerde namaz kılınacak

Maske ve eldiven takmayanların görevliler tarafından alana alınmayacağını aktaran Karabayır, "İç ezan okunduktan sonra kısaca hutbe okunacak ve ardından farz namazları kılınarak sünnet namazları kılınmayacak. Cami içerisinde cuma namazı kılınmayacak fakat avlulara girişlerde izdiham olmadan giriş ve çıkış yapılması gerekir aksi takdirde bulaş olabilir. Başta Ulu Cami'de namaz kılınacak, saflarda en az 1 buçuk metre olacak, görevli arkadaşlarımız tarafından işaretler konulacak ve o işaretli olan yerlerde namazlar kılınacak. Eğer alanlar dolmuş ise vatandaşlarımızın ısrar etmemelerini rica ediyoruz. Bu durumda eğer bir kimse camiye gittiğinde yer alan uygun değil ise namazını kılamadığından dolayı vebali olmayacaktır. Hz. Süleyman Cami'mizde hassasiyeti sebebiyle, ziyaretten dolayı vatandaşlarımızın terk edilmesi zor veya talep çok fazla olmasından dolayı ibadet yapılmayacak. Bölgede tespit edilen tarihi camilerimizde avlusu olanlar özellikle namaz kılınabilecek, vatandaşlarımız kendi mahallelerinde kalabalık olmayan alanlarda namaz kılmaları gerektiğinden rica ediyoruz" diye konuştu.

Cuma namazı, cami avlusu ve belirlenen alanlarda kılınacak

Diyarbakır, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 06:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cuma namazı, cami avlusu ve belirlenen alanlarda kılınacak - Son Dakika

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