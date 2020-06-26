Cuma namazı çiçeklerle kaplı okul bahçesinde kılındı - Son Dakika

Cuma namazı çiçeklerle kaplı okul bahçesinde kılındı

Ardahan'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak açık alanlarda ve çiçekler arasında cuma namazı kıldı.

Ardahan'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak açık alanlarda ve çiçekler arasında cuma namazı kıldı.

Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor

Kentte camilerin normalleşme süreci ile cemaatle ibadete açılmasına rağmen sosyal mesafe kuralları dolayısıyla çok sayıda vatandaş müftülükçe belirlenen açık alanlarda cuma namazını eda etti.

Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy'de cemaat namazını okulun bahçesinde kıldı.

Cami imam hatibi Yüksel Şentürk, cuma hutbesini okulun bahçesindeki kaydırağın merdivenine çıkarak okudu.

Çiçeklerle kaplı bahçede kılınan namaz sırasında güzel görüntüler oluştu.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten dolayı tedbirleri sürdürdüklerini söyledi.

Cuma namazlarını genellikle açık alanda kıldıklarını belirten Şentürk, "Biz bu kararı vatandaşlarımızla aldık. Bizim için en uygun yer okulun bahçesiydi, ona karar kıldık. Yeşillik ve çiçekler içinde farklı bir duygu ile namazımızı eda ediyoruz. Burada tabii ki farklı bir manevi hava var. Tedbirlerimizi de ihmal etmiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mahmut Kazan, çiçekler içinde namaz kılmanın çok farklı duygu olduğunu belirtti. İbrahim Öztürk ise "Bu ortamı başka yerde bulmak mümkün değil. Okulun bahçesinde çiçekler içinde namaz kılmak herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Namaz kılmaya gelenlere görevlilerce maske dağıtıldı.

Kentte birçok vatandaş da sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını açık alanlarda kıldı.

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:26 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cuma namazı çiçeklerle kaplı okul bahçesinde kılındı - Son Dakika

Son Dakika

21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:47 Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Goller arka arkaya geliyor! Beşiktaş, Konyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cuma namazı çiçeklerle kaplı okul bahçesinde kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]