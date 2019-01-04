Son Dakika Haberleri: Cuma Namazı Çıkışı Fenerbahçeli Futbolculara Yoğun İlgi

Cuma Namazı Çıkışı Fenerbahçeli Futbolculara Yoğun İlgi

1 saat önce

- Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi Yassine Benzia, kıyafetiyle dikkat çektiANTALYA - Antalya'da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.

- Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi
Yassine Benzia, kıyafetiyle dikkat çekti

ANTALYA - Antalya'da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı. Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi gösterilirken, sarı-lacivertli futbolcu Yassine Benzia da kıyafetiyle dikkat çekti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımların bazıları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı. Cuma Namazı çıkışında özellikle Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi vardı. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden Yassine Benzia, kıyafetiyle dikkat çekti. Fenerbahçe forması giyen Benzia ve Aatif'ın, Antalyaspor'da oynayan Aly Cissokho, Doukara ve Mevlüt Erdinç'le yaptıkları sohbet dikkatlerden kaçmadı. Cuma Namazı'na gelen vatandaşlar, özellikle Fenerbahçe forması giyen isimlerle fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Yassine Benzia, Spor
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