Son Dakika Haberleri: Cuma Namazı Çıkışı Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Cuma Namazı Çıkışı Silahlı Kavga: 5 Yaralı

1 saat önce

Cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 5 yaralı Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde birçok araç da zarar gördüMERSİN - Mersin'in...

Cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 5 yaralı
Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde birçok araç da zarar gördü

MERSİN - Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde, birçok araç da zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre olay, cuma namazı çıkışında Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Mustafa Şahin Camisi'nin önünde meydana geldi. Namaz sonrası cami önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda merminin kullanıldığı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Polis olay yerini kordon altına alırken, bölgeye girişlere izin vermedi. 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları çeşitli hastanelere götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışması sürerken, bazı araçların da zarar gördüğü görüldü.
Polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayın iki grup arasında bulunan husumetten kaynaklandığı iddia edildi.
Öte yandan, namaz kılmak için camide çok sayıda kişinin olduğu, şans eseri daha fazla yaralanan veya ölenin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Mezitli, Merkez, kavga, 3. Sayfa
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