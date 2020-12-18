Cuma namazı fuar alanında kılındı - Son Dakika

İZMİT'te havaların soğuk olması ve camilerin sosyal mesafe nedeniyle yetersiz kalması nedeniyle cuma namazı İnterteks Fuar alanında kılındı.

İzmit'te cuma namazlarında sosyal mesafe kuralı nedeniyle camilere yeterli sayıda kişi alınamaması nedeniyle cuma namazları Perşembe Pazarı alanında kılınıyordu. Ancak havaların soğuması ve yağmur yağması ihtimali nedeniyle toplam 36 bin metrekare kapalı alana sahip İnterteks Fuar alanının bir bölümü ibadete açıldı. Kocaeli İl Müftülüğü tarafından imam ve müezzin görevlendirilen İnterteks Fuar alanında bugün cuma namazı kılındı.