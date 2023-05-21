Cuma namazı hutbesinde konuşan imamdan şok edici sözler: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın - Son Dakika
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Cuma namazı hutbesinde konuşan imamdan şok edici sözler: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın

21.05.2023 17:53

İstanbul'da bir camide imam, Cuma günü hutbesinde konuşmada "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandı. Cemaatin bir kısmının da tepki gösterdiğinin görüldüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'da bir camide Cuma namazı bir hutbesinde konuşma yapan imamın sözleri büyük tepki çekti. Cemaatin bir kısmının da tepki gösterdiğinin görüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"28 MAYIS AKŞAMI SİLAHLARINIZI HAZIRLAYIN"

Söz konusu görüntülerde imam, Şunları söyledi "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermenilerden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dedi.

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SON DAKİKA: Cuma namazı hutbesinde konuşan imamdan şok edici sözler: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın - Son Dakika
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