Cuma namazı hutbesinde konuşan imamdan şok edici sözler: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın

İstanbul'da bir camide Cuma namazı bir hutbesinde konuşma yapan imamın sözleri büyük tepki çekti. Cemaatin bir kısmının da tepki gösterdiğinin görüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Söz konusu görüntülerde imam, Şunları söyledi "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermenilerden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dedi.
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