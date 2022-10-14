Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu

14.10.2022 16:32

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cuma namazına giden 65 yaşındaki İbrahim Kartal, cami tuvaletinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kartal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya Kaynarca'da 65 yaşındaki İbrahim Kartal cuma namazını kılmak için Orta Mahalle'de bulunan Cedit Camii'ne gitti. Caminin tuvaletine giden Kartal'ın, bir süre içerden çıkmadığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezin ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cumaya giden vatandaş, cami tuvaletinde hareketsiz halde bulundu

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kapıyı kırdı. Hareketsiz şekilde yerde yatan adama sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından hastaneye kaldırılan İbrahim Kartal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Cumaya giden vatandaş, cami tuvaletinde hareketsiz halde bulundu
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Kaynak: İHA

İbrahim Kartal, Sakarya, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu - Son Dakika
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