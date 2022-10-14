Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu

Sakarya Kaynarca'da 65 yaşındaki İbrahim Kartal cuma namazını kılmak için Orta Mahalle'de bulunan Cedit Camii'ne gitti. Caminin tuvaletine giden Kartal'ın, bir süre içerden çıkmadığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezin ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kapıyı kırdı. Hareketsiz şekilde yerde yatan adama sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından hastaneye kaldırılan İbrahim Kartal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.