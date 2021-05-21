Cuma namazı öncesi Kudüs için dua edildi - Son Dakika

Kırıkkale'deki camilerde Cuma namazı öncesinde Kudüs ve İslam beldelerinin huzuru için dua edildi.

Filistin'de bir süredir devam eden İsrail saldırıları sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil vatandaş yaşamını yitirdi. Kırıkkale'nin merkez ve ilçelerindeki camilerde bugün kılınan Cuma namazı öncesinde İsrail'in saldırısı altında bulunan Kudüs için dualar edildi. Yapılan dualarda cemaat hep birlikte ellerini açarak, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın saldırılardan kurtulması, İslam aleminin huzuru için Allah'a yalvardı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma namazı öncesi tüm camilerde Kudüs ve İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini açıklamıştı. - KIRIKKALE