Cuma namazı saati camiler kapatılacak - Son Dakika
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Cuma namazı saati camiler kapatılacak

6 saat önce

Korona virüs salgını sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi üzerine camilerde cuma namazı saatinde camiler kapatılacak.

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Korona virüs salgını sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi üzerine camilerde cuma namazı saatinde camiler kapatılacak. Ayrıca Mirac kandili ve cuma namazı için sala okunmaması kararı alındı.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgınından vatandaşları korumak için Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar gereği cami ve mescitlerde cuma namazı başta olmak üzere namazların cemaatle beraber kılınmasına ara verildiği açıklandı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, "Def'-i mefasid, celb-i menafi'den evladır" (zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından cami ve mescitlerdecCuma namazı başta olmak üzere namazların cemaatle beraber kılınmasına ara verilmiştir. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı 19.03.2020 tarih ve 278162 sayılı yazıları ile 20.03.2020 günü cuma namazı ve 21.03.2020 cumartesi günü Mirac kandili ile ilgili olarak camilerimizin (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacağı ve cuma namazı için sala okunmayacağı talimatlandırmıştır. Ancak hem sosyal medya mesajlarında hem de yaşanan bazı olaylardan; yaşanan salgını ve vatandaşlarımızın dini duygularını istismar etmek isteyen bazı kişi veya grupların vatandaşlarımızın sağlığı için camilerimiz de alınan bu tedbiri zafiyete uğratmak veya alınan önlemlerde zafiyet olduğu algısı üzerinden konuyu başka alanlara çekmek isteyebilir. Bütün vatandaşlarımızdan, yaşanan salgını ve dini duygularımızı istismar ve provoke etmek isteyen kişi, grup ya da paylaşımlara kesinlikle itibar etmemelerini önemle rica ederiz" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:08 Kaynak: İHA

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